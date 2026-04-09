पोखारामा बीच सडकमै महिलाको विभत्स हत्या: हत्यारा फरार, खोजी कार्य तीब्र

काठमाडौँ।
बुधवार साँझ करिव ७ बजे पोखरामा एक महिलाको बीच सडकमा विभत्स हत्या भएको छ । सिर्जना पौडेल केसी नाम गरेकी ती महिलालाई अज्ञात व्यक्तिले टाउकोमा घातक प्रहार गरी फरार भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन् ।
घटना साँझ ७ः०८ बजेको समयमा भएको हो । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार, आक्रमणपछि सिर्जना सडकको बीचमा घोप्टो परेको अवस्थामा भेटिएकी थिइन् । घटनास्थलमा पुगेका एक स्थानीयले बताएअनुसार उनको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको थियो र रगतसँगै गिदी समेत बाहिर निस्किएको अवस्था थियो ।
एक प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय भन्छन, ‘म जाँदा उनी घोप्टो परेकी थिइन्, अनुहार देख्न सकिएन। टाउकोबाट रगत बगिरहेको थियो र गिदीका टुक्राहरू बाहिर उचिटिएका थिए। मैले हेर्दा उनको धड्कन अलिअलि चलिरहेको थियो, तर बोल्न सक्ने स्थितिमा थिइनन् ।’
घटना लगत्तै स्थानीय र एक मासु पसलका सञ्चालक मिलेर प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । प्रत्यक्षदर्शीकाअनुसार प्रहरी घटनास्थलमा पुग्दासम्म उनको मृत्यु भइसकेको आँकलन गरिएको थियो । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान शुरु गरेको छ र फरार अभियुक्तको खोजी कार्य तीब्र पारिएको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया