सैनिक तालिममा दक्षता अभिवृद्धि: १८३ अधिकृतको सहभागिता, जिम्मेवारीबोधमा जोड

काठमाडौं ।

नेपाली सेनाले अधिकृतहरूको पेशागत क्षमता र जिम्मेवारीबोध अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित विशेष तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। उक्त तालिममा विभिन्न तहका १८३ जना अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको सेनाले जनाएको छ।

सेनाका अनुसार सि.सं. ६३ अधिकृत क्याडेट, सि.सं. ५ स्नातक अधिकृत क्याडेट र सि.सं. ५३ पदिक तथा बिल्लादार अधिकृत आधार तालिममा सहभागी भएका थिए। तालिम अवधिभर नेतृत्व विकास, रणनीतिक सोच, तथा कार्यान्वयन क्षमतामा विशेष ध्यान दिइएको थियो।

समापन समारोहमा प्रधान सेनापति महारथी अशोकराज सिग्देलले तालिमले अधिकृतहरूलाई अनुशासन, जिम्मेवारी र राष्ट्रप्रति समर्पणको भावना अझ मजबुत बनाएको बताए। उनले प्राप्त ज्ञान र सीपलाई व्यवहारमा उतार्दै संगठनको प्रतिष्ठा उकास्न आग्रह गरे।

सेनाले यस्ता तालिम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आधुनिक सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

