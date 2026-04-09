ओलीले भने- मुद्दा चलाउने आधार र प्रमाण नपुगेपछि अन्ततः म रिहा भए

काठमाडौँ।

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुद्दा चलाउने आधार र प्रमाण सरकारले पुर्‍याउन नसकेपछि आफू रिहा भएको बताएका छन्।

हाजिरी जमानिमा रिहा भएपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै ओलीले १३ दिनसम्म गैरकानुनी ढंगले नियन्त्रण राखिएको बताएका हुन्।

‘सरकारले पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण रूपमा फौजदारी अभियोग लगाई १३ दिनसम्म गैरकानुनी नियन्त्रणमा राखे पनि मुद्दा चलाउने आधार र प्रमाण नपुगेपछि अन्ततः म रिहा भएको छु,’ उनले भनेका छन्।

उनले आफ्नो मेरो रिहाइका लागि आवाज उठाउनुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिएका छन्।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com