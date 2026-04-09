पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हाजिरी जमानीमा रिहा, परिवारको जिम्मा लगाइयो

काठमाडौं ।
प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरेको छ। उपचारका क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा रहेका ओलीलाई परिवारको जिम्मा लगाएर छाडिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता पवन भट्टराईले जानकारी दिए।
प्रहरीका अनुसार स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ओलीलाई तत्काल हिरासतमा नराखी हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको हो। उनी अब आवश्यक परेमा प्रहरीसमक्ष उपस्थित हुने शर्तमा बाहिर बस्न पाउनेछन्। यस घटनाले राजनीतिक वृत्तमा समेत चासो बढाएको छ भने ओलीको स्वास्थ्य अवस्था र आगामी राजनीतिक गतिविधिबारे पनि चर्चा सुरु भएको छ।
प्रतिक्रिया