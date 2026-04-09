उपसभामुखबारे कांग्रेस–एमाले छलफलमा, निर्णय अझै बाँकी

काठमाडौं

काठमाडौंमा उपसभामुख पदमा उम्मेदवारी दिने वा नदिने विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच छलफल जारी रहेको छ। प्रतिपक्ष दलहरूसँग समेत संवाद भइरहेको एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार कांग्रेस, नेकपा र श्रम संस्कृति पार्टीसँग कुराकानी भए पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन।

एमालेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग पनि सहकार्यको सम्भावना खोजिरहेको छ। यता, कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यले पनि उपसभामुखको उम्मेदवारीबारे पार्टीभित्र छलफल भइरहेको बताए।

उपसभामुख पदका लागि आज बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ। सभामुख पदमा रास्वपाका पुरुष निर्वाचित भइसकेकाले उपसभामुखमा महिला र फरक दलको उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

