पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तीव्र

काठमाडौं ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र उनकी पत्नी एवं पूर्वमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीहरूविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी लिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार हाल उक्त प्रकरणमा विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइएको छ भने सम्बन्धित निकायहरूले थप प्रमाण संकलनको कामलाई तीव्र बनाएका छन्।
अनुसन्धानसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूले प्रारम्भिक चरणमै केही महत्वपूर्ण कागजात र आर्थिक कारोबारको विवरण फेला परेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि, औपचारिक रूपमा विभागले यस विषयमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
कानुनी प्रक्रियाअनुसार अब देउवा दम्पतीलाई नियन्त्रणमा लिएर बयान लिने तथा अनुसन्धानलाई थप अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ। यस घटनाले राजनीतिक वृत्तमा समेत तरंग पैदा गरेको छ भने यसबारे विभिन्न दलका नेताहरूले प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्।
यस प्रकरणबारे थप आधिकारिक जानकारी आउन बाँकी रहेकाले घटनाक्रम अझै विकसित हुने देखिएको छ।
