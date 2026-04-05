कांग्रेस आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्चमा आज सुनुवाइ

काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। उक्त मुद्दा आजको पेसी सूचीमा १२औं नम्बरमा परेको छ।

यसअघि चैत १ गते पनि पेसी तोकिए पनि पालो नआएपछि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। आजको सुनुवाइका लागि दुवै पक्षका कांग्रेस नेताहरू अदालतमा उपस्थित हुने भएका छन्।

विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति चयन भई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएपछि त्यसको विरोध गर्दै पूर्व उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा तथा निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com