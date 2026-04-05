मध्यपूर्वी तनाबबीच यूएई आक्रमणमा घाइते सबै नेपाली खतरामुक्त

काठमाडौं ।
मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनाबका बीच संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा भएको आक्रमणमा घाइते भएका सातै जना नेपाली नागरिक हाल खतरामुक्त रहेको पुष्टि भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार घाइते सबैसँग नेपाली दूतावासले प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था बुझिसकेको छ भने आवश्यक सहयोगका लागि समन्वय तीव्र बनाइएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार घाइतेमध्ये ६ जना सामान्य उपचारपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन् । एक जना भने गम्भीर घाइते भए पनि अहिले स्थिर अवस्थामा रहेका छन् र उनी पनि खतरामुक्त छन् । उनले आफू छिट्टै अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुने जानकारी टेलिफोनमार्फत दिएका छन् ।
दूतावासका अधिकारीहरूले शनिवार चार जना घाइतेलाई अस्पतालमै भेटेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए । बाँकी तीन जनासँग पनि चाँडै भेटघाट गरिने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । घटनाबारे जानकारी प्राप्त हुनासाथ मन्त्रालयले यूएईस्थित नेपाली दूतावासलाई आवश्यक समन्वयका लागि निर्देशन दिएको थियो ।
मध्यपूर्व क्षेत्र दशकौंदेखि राजनीतिक अस्थिरता, शक्ति संघर्ष र भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र रहँदै आएको छ । द्वितीय विश्वयुद्धपछि तेल स्रोतको महत्व बढेसँगै यो क्षेत्र विश्व शक्तिहरूको चासोको केन्द्रमा प¥यो । इजरायल–प्यालेस्टाइन विवाद, इरान–साउदी अरबबीचको प्रतिस्पर्धा, र विभिन्न विद्रोही समूहको सक्रियताले क्षेत्रलाई निरन्तर तनावग्रस्त बनाइरहेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा ड्रोन आक्रमण, मिसाइल प्रहार तथा प्रोक्सी युद्धहरू तीव्र बन्दै गएका छन् । यस्ता आक्रमणहरू प्रायः रणनीतिक पूर्वाधार, ऊर्जा केन्द्र वा सैनिक लक्ष्यहरूमा केन्द्रित हुने गरे पनि कहिलेकाहीँ सर्वसाधारण नागरिक पनि प्रभावित हुने गरेका छन् । यूएई जस्तो स्थिर र सुरक्षित मानिने मुलुकमा समेत यस्ता घटनाहरू हुनु क्षेत्रीय अस्थिरताको संकेत मानिएको छ ।
नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था
मध्यपूर्वका विभिन्न देशहरूमा लाखौं नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । यूएई नेपाली कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य हो, जहाँ निर्माण, सेवा, सुरक्षा तथा अन्य क्षेत्रमा उनीहरूको ठूलो उपस्थिति छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि सुरक्षा चुनौतीले नेपाली समुदायमा त्रास उत्पन्न गर्ने गर्छ ।
हालको घटनामा घाइते सबै नेपाली खतरामुक्त हुनु राहतको विषय भए पनि यसले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा प्रश्नलाई फेरि एकपटक उठाएको छ । विशेषगरी द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक देखिएको छ ।
नेपाल सरकारले घटनापछि तुरुन्तै कूटनीतिक संयन्त्र सक्रिय बनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यूएई सरकारसँग समन्वय गर्दै घाइतेहरूको उपचार तथा सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । यूएईका सम्बन्धित निकायहरूले समयमै उपचारको व्यवस्था गरेकोमा मन्त्रालयले आभारसमेत व्यक्त गरेको छ ।
त्यसै गरी, आवश्यक परेमा उद्धार, पुनस्र्थापना वा अन्य सहयोगका लागि तयारी अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दूतावासले नेपाली समुदायसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही सुरक्षा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिरहेको छ ।
मध्यपूर्वको बदलिँदो सुरक्षा अवस्थाले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ । हालको घटनामा सबै नेपाली खतरामुक्त रहनु सकारात्मक भए पनि भविष्यमा यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकार, दूतावास र स्वयं नेपाली समुदायबीच अझ सुदृढ समन्वय आवश्यक देखिएको छ ।
