कांग्रेसको ‘जरा अभियान’ सुरु, सदस्यता नवीकरणमा कडाइ

काठमाडौ । 

नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनको तयारीस्वरूप ‘जरा अभियान’ सुरु गरेको छ। चैत २१ गतेदेखि सुरु भएको अभियानअन्तर्गत सदस्यता वितरण तथा नवीकरण देशभर सञ्चालन भइरहेको छ।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार अभियानले महाधिवेशन तयारी, संगठनको अवस्था अध्ययन, निर्वाचन समीक्षा र सामाजिक गतिविधिमा जोड दिने काम गर्नेछ।

७७ जिल्लामा खटिएका केन्द्रीय प्रतिनिधिले वैशाखभर सदस्यता नवीकरणलाई व्यवस्थित गर्नेछन्। यसपटक वैशाखभित्र नवीकरण नगर्ने सदस्यको सदस्यता स्वतः खारेज हुने कडा व्यवस्था गरिएको छ।

पार्टीले अब ‘कांग्रेस आईडी’ लागू गर्ने भएको छ, जुन नवीकरणपछि मात्र पाइनेछ र महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुन अनिवार्य हुनेछ। साथै, विगतको निर्वाचनमा पराजयको समीक्षा र संगठन सुदृढीकरणका लागि देशभर अन्तरक्रिया कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिनेछ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com