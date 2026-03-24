काठमाडौँमा सुन घट्यो, चाँदी बढ्यो

काठमाडौँ ।
काठमाडौँमा मंगलबार सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाल सुन प्रतितोला १ हजार ६ सय रुपैयाँले घटेर २ लाख ७३ हजार ९ सय रुपैयाँ कायम भएको छ।
यसअघि सोमबार सुन प्रतितोला २ लाख ७५ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। आज १० ग्राम सुनको मूल्य २ लाख ३४ हजार ८ सय २५ रुपैयाँ तोकिएको छ।
यता, चाँदीको मूल्य भने बढेको छ। चाँदी प्रतितोला ८० रुपैयाँले बढेर ४ हजार ५ सय ५ रुपैयाँ पुगेको छ। सोमबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ थियो। आज १० ग्राम चाँदीको मूल्य ३ हजार ८ सय ६३ रुपैयाँ कायम भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावका आधारमा दैनिक मूल्य निर्धारण हुँदै आएको महासंघले जनाएको छ।
