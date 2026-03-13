बजार अनुगमन तीव्र बनाउँदै प्रशासन

स्याङ्जा।
स्याङ्जामा खाना पकाउने ग्यासमा कृतिम अभाव सृजना गरी उपभोक्ता ठग्ने र कालोबजारी गर्ने सम्भावनालाई रोक्न जिल्लाका प्रमुख बजारमा स्थानीय प्रशासनले अनुगमन गरेको छ । मध्यपूर्व एसियामा अमेरिका–इजराल र इरानबीच युद्ध चलेसँगै बजारमा ग्यासको कृतिम अभाव हुन नदिन अनुगमन गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा जिल्लाका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका ग्यास डिलर तथा पसलहरुको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन स्थलगत अनुगमन गरिएको छ । अनुगमन टोलीले जिल्लाका प्रमुख बजार पुतलीबजार, राङ्खोला, बयरघारी, वालिङ र गल्याङ्लगायत क्षेत्रका ग्यास बिक्रेताको पसलमै गएर ग्यासको अनुगमन गरेको छ ।
टोलीले ग्यासको मौज्दात, वितरण प्रक्रिया र मूल्यबारे जाँच गरेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम सुवेदीको नेतृत्वमा खटिएको संयुक्त अनुगमन टोलीले सिलिन्डरको तौल, परिमाण तथा बिक्री वितरण गर्दा अनिवार्य रुपमा बिलबिजक जारी गरिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा समेत जाँचबुझ गरेको थियो । जाँचबुझ तथा अनुगमनका क्रममा नियम विपरीत कारोबार गरेको भेटिएका केही डिलरलाई तत्काल दण्डजरिवाना गरिएको प्रशासनले जनाएको छ । बजार क्षेत्रका व्यवसायीलाई पनि व्यवसायी तथा व्यापारिक मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिँदै सचेत गराइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुबेदीले बताउनुभयो ।
ग्यासको बजार अनुगमन टोलीमा एकीकृत सेवा कार्यालयका प्रमुख जीवन पौडेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी सहायक निरीक्षक भिमबहादुर भण्डारी मगर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लेखापाल रमेश विक र नायब सुब्बा बुद्धि प्रसाद शर्मा, उपभोक्ता मञ्च स्याङ्जाका अध्यक्ष राजेन्द्र मरासिनी र पत्रकारलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
अनुगमनपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले जिल्लामा खाना पकाउने ग्यासको अभाव नभएको दाबी गर्नुभयो । युद्धलाई देखाएर कृतिम अभाव सृजना गर्ने, महँगोमा बिक्री गर्ने वा अनावश्यक रुपमा ग्यास थुपारेर राख्ने व्यवसायीलाई कडा कारबाही गरिने समेत उहाँले चेतावनी दिनुभयो । ग्यासको आपूर्ति श्रृंखला नियमित रहेकाले जिल्लामा तत्कालै ग्यासको अभाव नहुने जनाएको प्रशासनले उपभोक्तालाई निर्बाध रुपमा ग्यास उपभोग गर्न आग्रह गरेको छ । उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि जिल्लाका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरुमा अनुगमन गर्ने कार्यलाई नियमित र निरन्तरता दिइने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया