श्रीमान् श्रीमतीविरुद्ध करिब ६९ करोडको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा

काठमाडौँ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले विदेशी विनिमय अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) सम्बन्धी गम्भीर कसुरमा संलग्न रहेको आरोपमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र उहाँकी श्रीमती एलिना बस्नेतविरुद्ध ६८ करोड ९४ लाख रुपियाँ बराबरको बिगो माग गरी मुद्दा दायर गरेको छ ।

पौडेल दम्पतीले अवैध रूपमा विदेशी विनिमय कारोबार गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप राजस्व अनुसन्धन विभागले लगाएको छ ।

कटुवाचौपारी–४, पर्वत स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–९मा बस्दै आएका ४३ वर्षीय पौडेल तथा उहाँकी श्रीमती एलिना बस्नेतले अवैध रूपमा विदेशी विनिमय कारोबार गरेको पुष्टि भएको विभागको दाबी छ ।

उहाँहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्तिले अमेरिका, थाइल्यान्डलगायत विभिन्न देशमा घर र जग्गाहरूलगायत ठूलो सम्पत्ति जोड्नुभएको आरोप छ । यस सम्बन्धमा उहाँहरूमाथि कुल ६२ करोड ६५ लाख ९१ हजार ८९३ रुपियाँ बिगो कायम गरी विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ अनुसार मिति २०८१ असोज १४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

तर, उक्त प्रकरणमा थप अनुसन्धान गर्दा अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिसम्बन्धी गतिविधि पुष्टि भएको र उहाँहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको विभागले बताएको छ ।

विभागले विकल पौडेलमाथि ६१ करोड १३ लाख २१ हजार १५३ रुपियाँ २० पैसा र एलिना बस्नेतमाथि ७ करोड ८१ लाख ४४ हजार ५१ रुपियाँ ५० पैसा बिगो कायम गरेको छ । दुवैको संयुक्त बिगो रकम ६८ करोड ९४ लाख ६५ हजार २०४ रुपियाँ ७० पैसा पुगेको छ ।

विभागले सोही ऐनको दफा ३० अनुसार बिगोको दोब्बर जरिवाना तथा कसुरको मात्राअनुसार कैद सजाय माग गरेको छ । साथै, दफा ३४ बमोजिम अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने मागदाबी पनि गरिएको छ ।

विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदन तथा रायका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमार्फत् २०८३ वैशाख १६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिएको विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विकलविरुद्ध यसअघि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com