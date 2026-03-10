राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रत्यक्षतर्फ विजयी १२५ सांसदहरू (बिवरणहरु तल राखिएको छ)

१. वालेन्द्र शाह — झापा–५ २. धनन्जय रेग्मी — स्याङजा–१ ३. झवि लाल डुम्रे — स्याङजा–२ ४. डा. लेखजंग थापा — रूपन्देही–३ ५. हरि ढकाल — चितवन–१ ६. लाल बिक्रम थापा — सुनसरी–२ ७. सुलभ खरेल — रूपन्देही–२ ८. रुबिना आचार्य — मोरङ–६ ९. सुनिल लम्साल — रूपन्देही–१ १०. रवि लामिछाने — चितवन–२ ११. बदन कुमार भण्डारी — काभ्रेपलाञ्चोक–२ १२. राजन गौतम — नवलपरासी (पू.)–१ १३. ठाकुर सिंह थारु — बर्दिया–१ १४. राज किशोर महतो — धनुषा–४ १५. अशोक कुमार चौधरी — सुनसरी–३ १६. नरेन्द्र साह कलवार — सर्लाही–३ १७. निशा डाँगी — झापा–१ १८. विक्रम खनाल — नवलपरासी (प.)–१ १९. कमल सुबेदी — दाङ–३
२०. नितिमा भण्डारी (कार्की) — सर्लाही–१ २१. नरेन्द्र कुमार गुप्ता — नवलपरासी (प.)–२ २२. मनिष झा — धनुषा–३ २३. शम्भु प्रसाद ढकाल — झापा–४ २४. विपिन कुमार आचार्य — दाङ–२ २५. तोसीमा कार्की — ललितपुर–३ २६. दीपक कुमार साह — सुनसरी–४ २७. देवराज पाठक — दाङ–१ २८. रबिन महतो — सर्लाही–२ २९. राजीव खत्री — भक्तपुर–२ ३०. राम विनोद यादव — धनुषा–२ ३१. मनिष खनाल — नवलपरासी (पू.)–२ ३२. बब्लु गुप्ता — सिराहा–१ ३३. रहवर अंसारी — बारा–४ ३४. कृष्ण कुमार कार्की — मोरङ–२ ३५. सन्तोष राजवंशी — मोरङ–४ ३६. अरविन्द साह — बारा–३ ३७. गणेश धिमाल — बारा–१ ३८. खडक राज पौडेल — कास्की–१ ३९. शिव शंकर यादव — सिराहा–२ ४०. जगदिश खरेल — ललितपुर–२ ४१. आसिका तामाङ — धादिङ–१ ४२. तौफिक अहमद खान — रूपन्देही–५ ४३. प्रकाश पाठक — झापा–३ ४४. पुष्पा कुमारी चौधरी — सप्तरी–१
४५. स्वर्णिम वाग्ले — तनहुँ–१ ४६. बिना गुरुङ — कास्की–३ ४७. प्रदिप विष्ट — काठमाडौं–१० ४८. गणेश कार्की — मोरङ–३ ४९. गणेश पौडेल — रौतहट–४ ५०. सिताराम साह — सप्तरी–४ ५१. तपेश्वर यादव — सिराहा–४ ५२. प्रकाश गौतम — मकवानपुर–१ ५३. अमरेश कुमार सिंह — सर्लाही–४ ५४. चन्दन कुमार सिंह — बारा–२ ५५. डोल प्रसाद अर्याल — काठमाडौं–९ ५६. हरी प्रसाद भुसाल — अर्घाखाँची–१ ५७. प्रमोद कुमार महतो — महोत्तरी–१ ५८. सुनिल के.सी. — काठमाडौं–२ ५९. मोहन लाल आचार्य — कपिलबस्तु–१ ६०. दिपक राज बोहरा — कञ्चनपुर–२ ६१. धर्म राज के.सी. — लमजुङ–१ ६२. रुकेश रन्जित — भक्तपुर–१ ६३. अमर कान्त चौधरी — सप्तरी–३ ६४. सुरेश कुमार चौधरी — बाँके–१ ६५. दिपक कुमार साह — महोत्तरी–२ ६६. श्रीराम न्यौपाने — तनहुँ–२ ६७. उज्ज्वल कुमार झा — महोत्तरी–३ ६८. जगदीश खरेल — दोलखा–१ ६९. शम्भु कुमार यादव — सिराहा–३ ७०. सुधन गुरुङ — गोरखा–१
७१. अचुत्तम लामिछाने — नुवाकोट–२ ७२. आनन्द बहादुर चन्द — कैलाली–५ ७३. उत्तम प्रसाद पौडेल — कास्की–२ ७४. रमेश कुमार सापकोटा — सुर्खेत–२ ७५. सुशील कुमार कानु — पर्सा–२ ७६. सस्मित पोखरेल — काठमाडौं–५ ७७. पारश मणि गेलाल — उदयपुर–१ ७८. आशा झा — मोरङ–५ ७९. गौरी कुमारी — महोत्तरी–४ ८०. प्रशान्त उप्रेती — मकवानपुर–२ ८१. रामाकान्त प्रसाद चौरसिया — पर्सा–३ ८२. श्रीधर पोख्रेल — बर्दिया–२
८३. सागर ढकाल — गुल्मी–१ ८४. मधु कुमार चौलागाई — काभ्रेपलाञ्चोक–१ ८५. खगेन्द्र सुनार — बाँके–३ ८६. पुकार बम — काठमाडौं–४ ८७. इन्दिरा राना मगर — झापा–२ ८८. राजेश कुमार चौधरी — रौतहट–१ ८९. खेम राज कोइराला — कैलाली–४ ९०. रामजी यादव — सप्तरी–२ ९१. कन्हैया बनिया — रूपन्देही–४ ९२. टेक बहादुर शाक्य — पर्सा–४ ९३. शिशिर खनाल — काठमाडौं–६ ९४. गणेश पराजुली — काठमाडौं–७ ९५. विक्रम थापा — कपिलबस्तु–२ ९६. सुशान्त वैदिक — प्यूठान–१ ९७. यज्ञमणि न्यौपाने — मोरङ–१ ९८. रविन्द्र पटेल — रौतहट–३ ९९. बुद्धि प्रसाद पन्त — पर्सा–१
१००. ज्ञानेन्द्र सिंह महता — कञ्चनपुर–३ १०१. माधव बहादुर थापा — पाल्पा–२ १०२. कविन्द्र बुर्लाकोटी — गोरखा–२ १०३. सागर भुसाल — पर्वत–१ १०४. बोध नारायण श्रेष्ठ — धादिङ–२ १०५. सोविता गौतम — चितवन–३ १०६. कृष्ण हरी बुढाथोकी — रामेछाप–१ १०७. विराज भक्त श्रेष्ठ — काठमाडौं–८ १०८. भरत प्रसाद पराजुली — सिन्धुपाल्चोक–१ १०९. जनक सिंह धामी — कञ्चनपुर–१ ११०. बुद्ध रत्न महर्जन — ललितपुर–१ १११. विक्रम तिमिल्सिना — नुवाकोट–१ ११२. हरि मोहन भण्डारी — बैतडी–१ ११३. सुशील खड्का — बाग्लुङ–१ ११४. जगत प्रसाद जोशी — कैलाली–३ ११५. तारा प्रसाद जोशी — डडेलधुरा–१ ११६. के.पी. खनाल — कैलाली–२ ११७. राजु नाथ पाण्डे — काठमाडौं–३ ११८. आशिष गजुरेल — सिन्धुली–२ ११९. कोमल ज्ञवाली — कैलाली–१ १२०. गोविन्द पन्थी — गुल्मी–२ १२१. धनेन्द्र कार्की — सिन्धुली–१ १२२. रन्जु न्यौपाने — काठमाडौं–१ १२३. सुर्य बहादुर तामाङ — उदयपुर–२ १२४. विश्व राज पोखरेल — ओखलढुंगा–१ १२५. सोम शर्मा — बाग्लुङ–२
कुल प्रत्यक्ष जित: १२५ सीट
