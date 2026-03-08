सुनसरी–२ मा रास्वपाका थापा विजयी

सुनसरी।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत सुनसरी–२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का लालविक्रम थापा विजयी भएका छन् ।
थापा ५७ हजार ३४८ मत प्राप्त गरी विजयी भएको निर्वाचन अधिकृत राजेन्द्रकुमार लम्सालले जानकारी दिए । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका राजीव कोइरालाले १६ हजार ७१ मत, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उम्मेदवार सुजन लामाले आठ हजार ३०३ मत तथा श्रम संस्कृति पार्टीका चेतन राईले सात हजार ४८४ मत प्राप्त गरे ।
यस क्षेत्रमा विभिन्न १९ दल र स्वतन्त्रका नौसहित २८ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए । इटहरी, इनरुवा, देवान्गञ्ज, राधुनी, हरिनगरा गरी ३० वडा समेटिएको यस निर्वाचन क्षेत्रमा एक लाख ५८ हजार ९१० मतदाता रहेकामा एक लाख एक हजार चार मत खसेको थियो ।
