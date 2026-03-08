रामेछापमा रास्वपा उम्मेदवार बुढाथोकी विजयी 

रामेछाप ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा रामेछापमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार डाक्टर कृष्णहरी बुढाथोकी विजयी भएका छन् । बुढाथोकीले एमाले उम्मेदवार माधव प्रसात ढुङ्गेललाई पराजित गर्दै विजयी भएका हुन् ।
रामेछापमा कुल १ लाख ८७ हजार ९ सय ५२ मतदाता मध्ये फागुन २१ गते भएको मतदानमा ९० हजार ७ सय १० जनाले मतदान गरेका थिए । मतदान भएको मध्ये रास्वपा उम्मेदवार बुढाथोकीले २४ हजार ८ सय ८ मत प्राप्त गरेका छन् ।
एमाले उम्मेदवार माधव ढुङ्गेलले १७ हजार ६ सय ९ मत¸ कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र खड्काले १६ हजार ३ सय ७ मत¸ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार श्याम कुमार श्रेष्ठले १३ हजार ३ सय ५४ मत¸ उज्यालो नेपाल पार्टीका उम्मेदवार दिप बहादुर योन्जनले ७ हजार २ सय १० मत¸ श्रम संस्कृति पार्टीका उम्मेदवार ढाल बहादुर खप्पाङ्गी मगरले १३ सय ३६ मत प्राप्त गरेका थिए भने रामेछापमा ५ हजार ४८ मत बदर भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रामेछापले जनाएको छ ।
