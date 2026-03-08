मुगुमा कांग्रेसका उम्मेदवार खड्ग  शाही विजयी

वीरबहादुर बम
२४ फाल्गुन २०८२, आईतवार १५:३३
मुगु। 

मुगुमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार खड्ग बहादुर शाही  विजयी भएका छन् । उनी निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका उम्मेदवार पूर्णबहादुर रोकायालाई १ हजार १९६ मतले पछि पार्दै विजयी भएका हुन् ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार शाहीले ७ हजार ९ सय २४ मतसहित विजयी हुँदा रोकायाले ६ हजार ७ सय १८  मत पाए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार चन्द्रबहादुर शाहीले  ५ हजार ५ सय ५८  मत ल्याउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार भुवन  टमटाले ५ सय ३० मत प्राप्त गरेका छन्।

मुगुमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार बल बहादुर मल्लले  २ सय ३,  नेकपा माओवादीका उम्मेदवार रंग वीर परियारले  २८० पाए । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका ऐटन मल्लले २२ मत ल्याएका छन् ।   एक निर्वाचन  क्षेत्र रहेको मुगुमा ३६ हजार ३१ मतदातामध्ये २२ हजार  ७१ मत खसेको थियो । जसमा ८ सय ४६ मत बदर भएका छ्न् ।

