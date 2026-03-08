रास्वपाका रवीन्द्र पटेल विजयी, प्रभु साहको १८ वर्षे प्रभुत्वमा अन्त

सञ्जय कार्की
२४ फाल्गुन २०८२, आईतवार १३:४७
रौतहट। 

 १८ वर्षदेखि संसदीय राजनीतिमा आफ्नो प्रभुत्व जमाइरहेका आमजनता पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रभु साहको राजनीतिक विरासत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रवीन्द्र पटेलले यस निर्वाचनमा भत्काएका छन् । रवीन्द्र पटेलले कुल २७,३१८ मत प्राप्त गरी प्रतिनिधि सभामा विजयी भएका छन । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी जसपा नेपालका गोविन्द चौधरी ११,९५४ मतसहित दोस्रो स्थानमा छन् ।

 आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह यस पटक ९,८९० मत प्राप्त गर्दै तेस्रो स्थानमा रहेका छन् । यसैगरी, नेकपा एमालेका उम्मेदवार कुन्दन कुश्वाहाले ६,६०५ मत प्राप्त गरेका छन् भने नेपाली कांग्रेसका रामकृपाल यादवले ६,४२० मत, र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका पुनम यादवले ३,८८१ मत प्राप्त गरेका छन् ।  ०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा रवीन्द्र पटेलले प्रभु साहलाई जिताउन सक्रिय भूमिका खेलेका थिए ।

 त्यसपछि ०७०, ०७४ र ०७९ सालको निर्वाचनमा प्रभु साह अपराजित रहेका थिए । यस पटकको परिणामले रौतहटमा प्रभु साहको १८ वर्षे राजनीतिक प्रभुत्व अन्त्य भएको सङ्केत गर्छ ।

