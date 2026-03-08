सर्लाहीका चार निर्वाचन क्षेत्रको ११ :१५ बजे सम्मको मत परिणाम

सर्लाही-१

मनोज कुमार देवकोटा –एमाले– ६१०१

नीतिमा भण्डारी –राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी –४४२८१ निर्वाचित

शम्भुलाल श्रेष्ठ–नेपाली काँग्रेस –७८७१

प्रमोद साह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी – ५४९८

सर्लाही २

डा. सरोज कुमार –नेपाली काँग्रेस – ७०३९

राजेन्द्र महतो राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) ५९९२

रविन महतो –राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – ४२,५१२ निर्वाचित

महेन्द्र राय यादव (नेकपा)- ८५२३

सर्लाही ३

हरिप्रसाद उप्रेती –नेकपा एमाले –५७७६

विनोद कुमार खनाल –नेपाली काँग्रेस ६६२४

नारायणकाजी श्रेष्ठ –नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी –१३३३८

नगेन्द्र शाह कलवार -राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – ४६८९० निर्वाचित

सर्लाही ४

गगन कुमार थापा –नेपाली काँग्रेस- २२८३१

अमरेश कुमारसिंह –राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – ३५६६८ निर्वाचित

राकेश कुमार मिश्र – जनमत- १३६५

अमनिश कुमार यादव –नेकपा एमाले- ९३४३

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com