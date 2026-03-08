सर्लाहीका चार निर्वाचन क्षेत्रको ११ :१५ बजे सम्मको मत परिणाम

सर्लाही-१
मनोज कुमार देवकोटा –एमाले– ६१०१
नीतिमा भण्डारी –राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी –४४२८१ निर्वाचित
शम्भुलाल श्रेष्ठ–नेपाली काँग्रेस –७८७१
प्रमोद साह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी – ५४९८
सर्लाही २
डा. सरोज कुमार –नेपाली काँग्रेस – ७०३९
राजेन्द्र महतो राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) ५९९२
रविन महतो –राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – ४२,५१२ निर्वाचित
महेन्द्र राय यादव (नेकपा)- ८५२३
सर्लाही ३
हरिप्रसाद उप्रेती –नेकपा एमाले –५७७६
विनोद कुमार खनाल –नेपाली काँग्रेस ६६२४
नारायणकाजी श्रेष्ठ –नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी –१३३३८
नगेन्द्र शाह कलवार -राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – ४६८९० निर्वाचित
सर्लाही ४
गगन कुमार थापा –नेपाली काँग्रेस- २२८३१
अमरेश कुमारसिंह –राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – ३५६६८ निर्वाचित
राकेश कुमार मिश्र – जनमत- १३६५
अमनिश कुमार यादव –नेकपा एमाले- ९३४३
