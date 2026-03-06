सर्लाहीका  चार निर्वाचन क्षेत्रको दिउँसो १ : ४० को मत परिणाम 

सर्लाही-१ 

मनोज कुमार देवकोटा –एमाले–

नीतिमा भण्डारी –राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी –

शम्भुलाल श्रेष्ठ–नेपाली काँग्रेस –

श्रीञ्जय महतो –जनमत पार्टी –

सर्लाही २

डा. सरोज कुमार –नेपाली काँग्रेस – १०२ 

नागेश्वर शाह –नेकपा एमाले – ५८ 

रविन महतो –राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – ११३९ 

महेन्द्र राय यादव (नेकपा)- ५१६ 

सर्लाही ३

हरिप्रसाद उप्रेती –नेकपा एमाले –

विनोद कुमार खनाल –नेपाली काँग्रेस 

नारायणकाजी श्रेष्ठ –नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी –

जय प्रकाश राय –जसपा नेपाल 

सर्लाही ४ 

गगन कुमार थापा –नेपाली काँग्रेस- ७४४  

 अमरेश कुमारसिंह  –राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – ९७६ 

  राकेश कुमार मिश्र – जनमत- ५११ 

अमनिश कुमार यादव –नेकपा एमाले- १९५  

