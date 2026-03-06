सर्लाहीका  चार निर्वाचन क्षेत्रको दिउँसो १ : ४० को मत परिणाम 

सर्लाही-१
मनोज कुमार देवकोटा –एमाले–
नीतिमा भण्डारी –राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी –
शम्भुलाल श्रेष्ठ–नेपाली काँग्रेस –
श्रीञ्जय महतो –जनमत पार्टी –
सर्लाही २
डा. सरोज कुमार –नेपाली काँग्रेस – १०२
नागेश्वर शाह –नेकपा एमाले – ५८
रविन महतो –राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – ११३९
महेन्द्र राय यादव (नेकपा)- ५१६
सर्लाही ३
हरिप्रसाद उप्रेती –नेकपा एमाले –
विनोद कुमार खनाल –नेपाली काँग्रेस
नारायणकाजी श्रेष्ठ –नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी –
जय प्रकाश राय –जसपा नेपाल
सर्लाही ४
गगन कुमार थापा –नेपाली काँग्रेस- ७४४
अमरेश कुमारसिंह –राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – ९७६
राकेश कुमार मिश्र – जनमत- ५११
अमनिश कुमार यादव –नेकपा एमाले- १९५
