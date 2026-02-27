दिल्लीका पूर्वमुख्यमन्त्री केजरीवालले भ्रष्टाचार मुद्दामा पाए सफाइ

काठमाडौँ।
भारतको दिल्ली राज्यका पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् आम आदमी पार्टीका अध्यक्ष अरविन्द केजरीवालले रक्सी बिक्री सम्बन्धी नीतिमा घोटाला गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका छन् ।
दिल्लीको अदालतले शुक्रबार केजरीवाल, तत्कालीन उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदियासहित ३२ जनालाई सफाइ दिएको हो ।मुख्यमन्त्री हुँदा रक्सी बिक्री सम्बन्धी नीति ल्याएर करोडौं घोटाला गरेको भन्दै उनलाई पदमा बहाल हुँदै भारतको कर विभाग अन्तर्गतको प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले पक्राउ गरेको थियो । सन् २०२२ मा केजरीवाल सरकारले लागू गरेको यो नीतिले निजी क्षेत्रका थोक बिक्रेतालाई अनुचित लाभ दिएको आरोप लागेको थियो ।
विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंहले फैसला सुनाउँदै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) को अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि रहेको टिप्पणी गरेका बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । अदालतले आरोपपत्रमा समावेश सामग्रीहरूले कुनै पनि साक्षीको बयानलाई समर्थन नगरेको भन्दै आरोपपत्रमा भ्रामक दावी गरेको उल्लेख छ ।
फैसलापछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै केजरीवालले सत्यको विजय भएको बताए ।उनले सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)ले आम आदमी पार्टीलाई समाप्त गर्ने प्रयासमा राजनीतिक षड्यन्त्र प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिक्रिया