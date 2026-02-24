झारखण्डमा एयर एम्बुलेन्स दुर्घटना: चिकित्सक र बिरामीसहित सातै जनाको मृत्यु

राँची (एजेन्सी) .
भारतको झारखण्डस्थित चतरा जिल्लामा सोमबार बेलुकी एउटा एयर एम्बुलेन्स दुर्घटना हुँदा विमानमा सवार सबै सात जनाको मृत्यु भएको छ। राँचीको बिरसा मुण्डा विमानस्थलबाट बिरामी लिएर दिल्लीका लागि उडेको रेडबर्ड एयरवेजको ‘बीचक्राफ्ट सी ९०’ (VT-AJV) विमान जङ्गल क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको हो।
घटनाको विवरण र उद्धार झारखण्डको चतरा जिल्लाकी उपआयुक्त कीर्तिश्रीका अनुसार, विमान चतराको सिमरिया नजिकैको बारियातु पञ्चायत क्षेत्रको बाक्लो जङ्गलमा खसेको थियो। खराब मौसम र जटिल भौगोलिक अवस्थाका कारण उद्धार टोलीलाई घटनास्थल पुग्न निकै कठिन भएको थियो। मंगलबार बिहानसम्ममा सुरक्षाकर्मी र स्थानीयको सहयोगमा सबै सातवटा शव फेला पारिएको र पोस्टमार्टमका लागि सदर अस्पताल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
को–को थिए विमानमा?
दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूमा लातेहार जिल्लाको चन्दवा निवासी ४१ वर्षीय बिरामी सञ्जय कुमार रहेका छन्। उनी आगलागीमा परी ६३ प्रतिशत जलेर गम्भीर घाइते भएका थिए र उनलाई थप उपचारका लागि राँचीको देवकमल अस्पतालबाट दिल्ली लैजाँदै गरिएको थियो।
विमानमा उनीसँगै रहेका अन्य मृतकहरूको पहिचान यस प्रकार छ:
सञ्चालक टोली: क्याप्टेन विवेक विकास भगत र क्याप्टेन सवराजदीप सिंह।
चिकित्सक टोली: डा. विकास कुमार गुप्ता र प्यारामेडिक सचिन कुमार मिश्र।
बिरामीका सहयोगी: अर्चना देवी र धुरु कुमार।
दुर्घटनाको सम्भावित कारण भारतीय नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालय (DGCA) का अनुसार विमान सोमबार साँझ ७:११ बजे राँचीबाट उडेको थियो। उडान भरेको केही मिनेटमै चालक दलले खराब मौसमका कारण मार्ग परिवर्तन (डिभिएसन) को अनुरोध गरेका थिए। तर, साँझ ७:३४ बजे वाराणसीबाट करिब १०० नटिकल माइल दक्षिण–पूर्व क्षेत्रमा पुगेपछि कोलकाता एयर ट्राफिक कन्ट्रोलसँगको रडार र सञ्चार सम्पर्क अचानक विच्छेद भएको थियो।
प्रारम्भिक अनुमानमा भीषण वर्षा, हावाहुरी र चट्याङसहितको खराब मौसम नै दुर्घटनाको मुख्य कारण हुनसक्ने बताइएको छ। यद्यपि, वास्तविक कारण पत्ता लगाउन ‘एयरक्राफ्ट एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेशन ब्यूरो’ (AAIB) को टोलीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ।
रेडबर्ड एयरवेजको पृष्ठभूमि दुर्घटनाग्रस्त विमान सञ्चालन गर्ने रेडबर्ड एयरवेज सन् २०१८ मा स्थापना भएको कम्पनी हो। यसले सन् २०१९ देखि एयर एम्बुलेन्स र चार्टर उडानको अनुमति पाएको थियो। यसअघि पनि भारतका विभिन्न स्थानमा साना चार्टर विमानहरू दुर्घटनामा परेका घटनाले हवाई सुरक्षाका मापदण्डमाथि प्रश्न उठाएको छ।
बिरामीलाई बचाउन गरिएको अन्तिम प्रयास नै त्रासदीपूर्ण अन्त्यमा बदलिएपछि मृतकका परिवार र स्थानीय समुदाय शोकमा डुबेका छन्। चिकित्सक विकास कुमारका बुबाले गहभरी आँसु पार्दै भने, “मैले आफ्नो खेत बेचेर छोरालाई डाक्टर बनाएको थिएँ, तर भगवानले उसलाई खोसेर लगे।”
प्रतिक्रिया