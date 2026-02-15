नेमकिपाको घोषणा पत्रः  भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड, सम्पत्ति राष्ट्रियकरण 

काठमाडौँ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले भ्रष्टाचारीहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पार्टीको चुनावी घोेषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले ठूला भ्रष्टाचारीहरुलाई मृत्युदण्डको सजाय गर्नुपर्ने कुरा समेत घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको बताए ।

घोषणा पत्रमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका विदेशीका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने कानून व्यवस्था खारेज गराउन र बुबाआमा दुवै वंशजको नेपाली नागरिकको छोराछोरीलाईमात्र वंशज नेपाली नागरिक हुने कानून व्यवस्थाका लागि संघर्ष चालु राखिने भनिएको छ ।

त्यसैगरी विश्वविद्यालयका कुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रारहरु, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, सेना र प्रहरीका प्रमुख, न्यायालयका न्यायाधीशहरुको सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित गराएर नियुक्त गर्न आवाज उठाइने प्रतिवद्धता पनि गरिएको छ । सचिव सुवालले सर्वसाधारण जनतालाई थप सेवासहित स्वास्थ्य बीमाको उपचार प्रभावकारी बनाउन जोड दिइने बताए ।

उनले सहकारीमार्फत घरघरमा काम गर्ने, कुटीर व्यवसाय, ससाना घरेलु र साना उद्योगको बन्दोबस्त गराउन सकेसहकारी संस्थाहरुमा भईरहेको ठगी नियन्त्रण हुने भएकाले सो काम गर्नका लागि पहल गरिने बताए ।

कृषि उत्पादन बढाउन आवश्यक र सम्भव ठाउँहरुमा सिंचाईका नहरहरु बनाउन संघर्ष गरिने तथा मल कारखाना र बीउबिजनको बन्दोबस्न गरिने संकल्प पनि घोषणा पत्रमा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com