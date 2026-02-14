महाशिवरात्रिको पूर्वसन्ध्यामा पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा भव्य शोभायात्रा

काठमाडौँ ।

काठमाडौँमा महाशिवरात्रिको पूर्वसन्ध्यामा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा आज भव्य शोभायात्रा आयोजना गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आयोजनामा सम्पन्न शोभायात्रामा स्वदेश तथा विदेशबाट आएका साधुसन्त, धामीझाँक्री तथा स्थानीय भक्तजनको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।

पाशुपत क्षेत्रका प्रायः सबै भाग परिक्रमा गरिएको शोभायात्राले धार्मिक वातावरण थप उल्लासमय बनाएको थियो। भोलि मनाइने महाशिवरात्रिलाई लक्षित गर्दै कोषले सरसफाइ, दर्शन व्यवस्थापन तथा अन्य आवश्यक तयारी पूरा गरेको जनाएको छ, जसबाट भक्तजनलाई सहज रूपमा दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

