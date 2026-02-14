सिन्धुली विकासको अग्रपङ्क्तिमा उज्जवल बराल

सिन्धुली ।
विकास, प्रतिबद्धता र जनविश्वासको पर्यायका रूपमा स्थापित नाम हुन् उज्जवल बराल। “भुइँ मान्छेको नेता” भनेर चिनिने उनी कुनै औपचारिक उपाधिका कारण होइन, आफ्नै कर्म र जनसमर्पणका कारण जनताको मनमा बस्न सफल भएका हुन्।
सिन्धुलीका सडक, यातायात निकास, विकास योजना र विभिन्न पहलहरूमा उनको सक्रिय भूमिका देखिन्छ। जिल्लामा भएका हरेक सकारात्मक परिवर्तनसँग उनको नाम जोडिएको स्थानीयवासी बताउँछन्। सादा जीवनशैली र सरल व्यवहार उनका विशेषता हुन्। उनी न त तामझाममा विश्वास गर्छन्, न त शक्ति प्रदर्शनमा—बरु काममार्फत विश्वास जित्नमा केन्द्रित छन्।
विशेषगरी पूर्वी सिन्धुलीमा उनको प्रभाव र जनविश्वास अझ गहिरो छ। शिक्षा विकासलाई समृद्धिको आधार मानेर उनले अघि सारेका पहलका कारण आज पूर्वी भेगका विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षाका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता घटेको छ। स्थानीय स्तरमै शैक्षिक अवसर विस्तार हुनु उनको प्राथमिकताको प्रतिफल मानिएको छ।
उनका समर्थकहरू भन्छन्—परिवर्तन समयले ल्याए पनि त्यसको सुरुवात सोचले हुन्छ, र सिन्धुलीमा विकासको त्यो सोच उनले अघि बढाएका हुन्।
आगामी दिनमा पनि सिन्धुलीलाई अझ उचाइमा पुर्याउने नेतृत्वका रूपमा उनलाई हेरिएको छ। जिल्लाको समग्र विकासका लागि उनको उम्मेदवारीलाई धेरैले आवश्यकता ठानेका छन्।
