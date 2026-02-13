दुई–तिहाइ बहुमतसहित बीएनपीको उदय, तारिक रहमान प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित

एजेन्सी ।

बंगलादेशको आम निर्वाचनले देशको राजनीतिक दिशामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। प्रारम्भिक परिणामअनुसार बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले स्पष्ट बहुमततर्फ अग्रसरता देखाएको छ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएअनुसार ३ सय सदस्यीय संसदमा बीएनपीले २ सय ९ सिट जित्दै दुई–तिहाइ बहुमत सुरक्षित गरेको छ। यससँगै पार्टीका अध्यक्ष तारिक रहमान आगामी प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चितजस्तै भएको छ। उनी पूर्वप्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जियाका पुत्र हुन्।

करिब १२ करोड ७० लाखभन्दा बढी मतदाताले उत्साहपूर्वक मतदान गरेको यस निर्वाचनलाई नयाँ सरकार गठनसँगै संवैधानिक सुधारको दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। निर्वाचनसँगै ‘जुलाई राष्ट्रिय बडापत्र’ सम्बन्धी जनमतसंग्रह पनि सम्पन्न भएको बताइएको छ, जसले सम्भावित संवैधानिक परिवर्तनको संकेत गरेको छ।

यसपटक ५१ राजनीतिक दलका १ हजार ९ सय ८१ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए। लामो समयदेखि सत्तामा रहेको अवामी लिग भने निर्वाचन आयोगको निर्णयका कारण प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर रह्यो। उक्त दलकी नेतृ शेख हसिनाको अनुपस्थितिमा भएको यो चुनावलाई विश्लेषकहरूले ऐतिहासिक मोडको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

परिणामसँगै बंगलादेशमा नयाँ राजनीतिक अध्याय सुरु भएको टिप्पणी गरिएको छ।

