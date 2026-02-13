निर्वाचन केन्द्रित मातहतका निकायलाई कांग्रेसको ३४ बुँदे परिपत्र

चुनाव जित्ने नाममा मनोमानी ढंगले आश्वासन नदिन निर्देशन

काठमाडौँ।

नेपाली कांग्रेसले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा चुनावका सन्दर्भमा पार्टीका निकायहरूमा ३४ बुँदे परिपत्र पठाएको छ ।

कांग्रेसले चुनाव जित्ने नाममा जे पनि आश्वासन नदिन उम्मेदवार लगायतलाई सचेत गराउँदै मातहतका निकायमा निर्देशन पठाएको हो । पार्टीले राष्ट्रिय योजनाहरूको बारेमा केन्द्रको टोलीले दृष्टि निर्माण गर्ने र स्थानीय परियोजनाका सम्बन्धमा आवश्यकताका आधारमा धारणा निर्माण गर्ने सजगता राख्नुपर्ने भन्दै भौतिक निर्माणका परियोजनाबारे कुनै पनि क्षेत्रमा लहडका आधारमा नबोल्न आग्रह गरेको छ । पत्रमा दबाब दिएर आर्थिक सहयोग सङ्कलन नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

कांग्रेसले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति बनाएको हो । समितिले बनाएको नेपाली कांग्रेस निर्वाचन परिचालन निर्देशिका २०८२ केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाट पारित भइसकेको छ ।१ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवार उठाएको कांग्रेसले घोषणापत्र फागुन २ गते सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो ।

