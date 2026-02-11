पश्चिमी वायुको प्रभाव, चार प्रदेशमा आज वर्षा सम्भावना

काठमाडौँ ।

नेपालमा हाल पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । यसका कारण तराई तथा उपत्यकाका केही स्थानमा तुवाँलो र कुहिरो लागेको छ भने सुदूरपश्चिम र कर्णालीसहित उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा सामान्य बदली रहेको छ ।

आज दिउँसो तराईका केही स्थानमा मध्यान्हसम्म हुस्सु र कुहिरो रहने सम्भावना छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षासहित हिमपात हुन सक्ने महाशाखाले जनाएको छ ।

आज राति तराईका थोरै स्थानमा तुवाँलो लाग्नेछ भने बाँकी भूभागको मौसम मुख्यतया सफा रहने अनुमान गरिएको छ ।

