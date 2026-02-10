रामेछाप बस दुर्घटना अपडेट : मृतकको संख्या १२ पुग्यो

काठमाडौँ।
काठमाडौंबाट ओखलढुंगा जाँदै गरेकाे यात्रुवाहक बस तामाकोशी नदीमा खस्दा ज्यान गुमाउनेको संख्या १२ पुगेको छ ।
ओखलढुंगा जाँदै गरेको प्रदेश ३ ०१-००५ख ९९७५ नम्बरको यात्रुवाहक बस रामेछापको मन्थली नगरपालिका–६ त्रिवेणी घाटस्थित तामाकोशी नदीमा खसेर दुर्घटना हुँदा घटनास्थलमै ६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापाका अनुसार दुर्घटनपछि हालसम्म १२ जनाले ज्यान गुमाएका हुन् ।
घटनास्थलमा उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको रामेछाप गुल्म र विपद् व्यवस्थाप बेस खुर्कोटबाट गोताखोरसहितको टोली खटिएको थियो । उक्त टोलीले बससँगै तामाकोशीमा डुबेकाहरूको पनि खोजी गरिरहेको छ ।
