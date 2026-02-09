पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पुनः अस्वस्थ

काठमाडौँ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सह संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमा पुनः स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि चाबहिलस्थित हेल्पिङ ह्याण्ड सामुदायिक अस्पतालमा भर्ना भएका छन् ।
अस्पतालका स्रोतका अनुसार, “आज दिउँसो १ बजे परिवार र सहयोगीले पखला लागेको भन्दै नेता नेपाललाई अस्पताल ल्याउनु भएको हो । अहिले उपचारकै क्रममा हुनुहुन्छ र डिलक्स क्याविनमा राखेर निगरानी भइरहेको छ।”
नेता नेपाल केही दिनअघि मात्र मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरबाट डिस्चार्ज भएका थिए । गत १४ माघमा उनी रुघा, खोकी र ज्वरोको समस्या देखिएपछि त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा उपचारका लागि भर्ना गरिएका थिए । त्यहाँ चिकित्सकको सल्लाहअनुसार उनी सेन्टरमा राखिएका थिए।
स्वास्थ्य अस्वस्थताका बावजुद, नेता नेपाल आगामी निर्वाचनमा रौतहट क्षेत्र नं १ बाट नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका छन् । पार्टी तथा चुनाव समितिले यसबारे आवश्यक जानकारी र समर्थन प्रदान गर्दै आएको छ।
विशेषज्ञहरूले पूर्व प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था संवेदनशील भए पनि तत्काल जीवन जोखिममा नभएको र चिकित्सकको निगरानीमा रहेकाले थप जटिलता नआउने बताइरहेका छन् ।
पछिल्लो अस्वस्थता राजनीतिज्ञको सक्रियता र चुनाव तयारीको समयमा आएको हुँदा जनतामा चासो र चासोको विषय बनेको छ । स्वास्थ्य स्रोतहरूले नेता नेपाललाई नियमित औषधि, आराम र चिकित्सकीय निगरानीमा राखेर उपचार गरिरहेको जनाएका छन् ।
यस घटनाले आगामी निर्वाचन र पार्टी रणनीतिमा सानो असर पर्ने सम्भावना भए पनि नेता नेपाल सक्रिय अभियानमा फर्किन सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
