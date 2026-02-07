सिंहदरबार नजल्ने ग्यारेन्टी कांग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ : गगन थापा

काठमाडौँ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आगामी दिनमा सिंहदरबार नजल्ने र सरकारले नागरिकमाथि गोली नचलाउने ग्यारेन्टी आफ्नो पार्टीले मात्रै गर्न सक्ने दाबी गरेका छन्।

शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भाद्र २३ र २४ का घटनाको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनपछि देशलाई सुरक्षित र स्थिर बनाउने जिम्मेवारी कांग्रेसले लिने बताए।

देशभित्रको अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्ने, सबै वर्ग र समुदायसँग संवाद गर्ने तथा देशभित्र र बाहिर रहेका नागरिकसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।

