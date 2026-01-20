उज्यालो नेपाल पार्टीका उम्मेदवार को कहाँबाट लड्दै ? (सूची)

काठमाडौँ ।
उज्यालो नेपाल पार्टीले उम्मेदवार चयन गरेको छ।
उज्यालो नेपाल पार्टीका उम्मेदवारहरु 1. ताप्लेजुङ- कृतिमान मादेन 2. पाँचथर- टेक बहादुर सुब्बा 3. इलाम–१ हरि बहादुर गुरुङ 4. इलाम–२ दिवश राई 5. झापा – १ नरेश लावती 6. झापा – २ चुडा कर्ण बेघा लिम्बु 7. झापा – ३ हेमन्त सुब्बा 8. झापा – ४ सन्तोष तामाङ 9. झापा – ५ सबिन राई 10. संखुवासभा- घनश्याम राई 11. तेह्रथुम उषा तुम्बाहाम्फे 12. धनकुटा लाक्पा तामाङ 13. भोजपुर जितन राई 14. सोलुखुम्बु पेम्बा छिरि शेर्पा 15. ओखलढुंगा किशोरी कार्की
16. खोटाङ मिरेश राई 17. उदयपुर–१ अर्जुन तामाङ 18. सुनसरी–१ डम्बर लावती 19. सुनसरी–२ गोपाल तामाङ 20. सुनसरी–३ जागेश्वर यादब 21. सुनसरी–४ बच्चा लाल यादब 22. मोरङ–१ दुर्गा कुमारी तामाङ 23. मोरङ–२ धनबहादुर सुनुवार 24. मोरङ–३ मित्रसेन तामाङ 25. मोरङ–४ राजेश तिम्सिना 26. मोरङ–५ जसपाल मण्डल 27. मोरङ–६ बसन्त बुढाथोकी 28. दोलखा निमा दोर्जे लामा 29. सिन्धु–१ प्रताप लामा 30. सिन्धु–२ राम सिं लामा 31. रसुवा मान बहादुर तामाङ 32. नुवाकोट–१ अमित तामाङ 33. नुवाकोट–२ ज्ञानेन्द्र प्रकाश घले 34. धादिङ–१ श्याम राजा पाण्डे 35. धादिङ–२ मंग तामाङ 36. काठमाडौँ–१ मंगललाल श्रेष्ठ 37. काठमाडौँ–२ पवन पोखरेल 38.
काठमाडौँ–३ कुलमान घिसिङ 39. काठमाडौँ–४ झनक बहादुर अधिकारी 40. काठमाडौँ–५ श्रीराम गुरुङ 41. काठमाडौँ–६ वारिस धरेल 42. काठमाडौँ–७ बिमला लामा 43. काठमाडौँ–८ राजन खड्गी 44. काठमाडौँ–९ रामेश्वर श्रेष्ठ 45. काठमाडौँ–१० डा. राकेश न्यौपाने 46. भक्तपुर–१ रमेश बल्ल 47. भक्तपुर–२ जितराम लामा 48. ललितपुर–१ पदम कुमार तामाङ 49. ललितपुर–२ राजाराम तण्डुकार 50. ललितपुर–३ आशुतोष बिजय पन्त 51. काभ्रेपलाञ्चोक–१ योगेन्द्र लामा 52. काभ्रेपलाञ्चोक–२ ज्योत्सना सैंजु 53. रामेछाप- दिप बहादुर योञ्जन 54.
सिन्धुली–१ मोती लाल तामाङ 55. मकवानपुर–१ सुरेन्द्र लामा 56. मकवानपुर–२ डा. प्रविन कुमार स्याङतान 57. चितवन–२ नि कुमार पाख्रिन 58. चितवन–३ कृष्ण लामा 59. गोरखा–१ राम काजी राना 60. गोरखा–२ बलराम तामाङ 61. तनहुँ–१ मन्जिल राना 62. तनहुँ–२ मनराज गुरुङ 63. कास्की–१ मनिषा द्वा 64. कास्की–२ कुशल गुरुङ 65. कास्की–३ तर्क बहादुर गुरुङ 66. मुस्ताङ डा. सुरेन्द्र शेरचन 67. पर्वत नविन पुन 68. बागलुङ–१ राजेन्द्र शर्मा
69. बागलुङ–२ जुनतारा पुन मगर 70. नवलपुर–१ कृष्णराज गैरे 71. नवलपरासी–१ बिजय कँडेल 72. रुपन्देही–१ अशोक कुमार चौधरी 73. रुपन्देही–२ गणेश कुमार पौडेल 74. रुपन्देही–३ डा. सरोज सिं थारु 75. रुपन्देही–५ केशव भट्टराई 76. रुकुम पुर्ब- कृष्ण बहादुर पुन 77. दाङ–१ रञ्जित चौधरी
78. बर्दिया–२ धर्म चौधरी 79. डोल्पा- दिल बहादुर बिष्ट 80. मुगु- डबल शाही 81. हुम्ला- बिष्णु महतरा 82. जुम्ला- हरि अधिकारी 83. कालीकोट- भिमपुरा शाही 84. जाजरकोट- नर बहादुर कार्की 85. दैलेख–१ खगेन्द्र अधिकारी 86. रुकुम पश्चिम- नरेन्द्र के.सी. 87. सुर्खेत–१ ठम्मर बहादुर बिष्ट 88. अछाम–२ भरत साउद 89. डोटी – काशी बोहरा 90. कैलाली–३ चन्द्र सिंह थारु 91. कैलाली–४ सुवास कुँवर 92. कैलाली–५ चन्द्र साउद 93. कञ्चनपुर–१ माइकल तामाङ 94. कञ्चनपुर–२ योगेन्द्र बहादुर साउद 95. कञ्चनपुर–३ भिम कुमाल 96. दार्चुला- पदम सिंह सितोली
