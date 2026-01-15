नेपाल प्रेस युनियन: कांग्रेस विभाजन होइन, एकता आवश्यक

काठमाडौँ।

नेपाल प्रेस युनियनले नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई आन्तरिक विभाजनको सट्टा एकताको यात्रा अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको छ।

युनियनले बहुदलीय लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न राजनीतिक दलहरुको सुदृढता आवश्यक भएको औंल्याएको छ।

युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले भनेका छन्, “दलहरुको विभाजनले मुलुक र लोकतन्त्र दुवैको हित गर्दैन। कांग्रेसले आन्तरिक संक्रमणको बीचमा संविधान संरक्षण र लोकतन्त्रको मूलधारमा रहन ध्यान दिनुपर्छ।” त्यसैले नेपाल प्रेस युनियनले देशभरका पत्रकार र सदस्यहरुलाई विचलित नभई एकताको पक्षमा अभिमत प्रकट गर्न आग्रह गरेको छ।

युनियनले लोकतान्त्रिक अभ्यास र पत्रकारको हित प्रवर्द्धनका लागि सबै राजनीतिक दलहरुलाई जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

