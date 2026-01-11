गायक प्रशान्त तामाङको हृदयघातबाट निधन

काठमाडौँ ।
चर्चित गायक तथा अभिनेता प्रशान्त तामाङको आज दिल्लीस्थित आफ्नै निवासमा निधन भएको छ भने पुष्टि भएको छ । चलचित्रकर्मी राजेश घतानीका अनुसार तामाङको निधन यही आइतबार भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । प्रशान्त तामाङ एक सुरिलो स्वरका गायक मात्र होइन, ग्ल्यामर दुनियाँका परिचित कलाकार पनि थिए ।
उनी २००७ मा प्रसिद्ध गायन रियालिटी शो इन्डियन आइडल–३ को विजेता बनेका थिए, जसले उनलाई ठूलो लोकप्रियता र चर्चामा ल्याएको थियो । उनले नेपाली संगीतमा थुप्रै गीतहरू मार्फत दर्शक–श्रोताको मन जितेका थिए । “मन साइँली”, “असारे महिना”, “रातो रानी” जस्ता गीतहरू नेपाली सङ्गीतप्रेमीबीच विशेष लोकप्रिय थिए ।
प्रशान्त तामाङले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पनि सक्रिय भूमिका निभाएका थिए । उनले ‘गोर्खा पल्टन’, ‘परदेशी’, ‘निशानी’, ‘अंगालो यो माया’, ‘किन मायामा’ जस्ता फिल्महरूमा अभिनय गरेका थिए, जसले उनको बहुमुखी प्रतिभालाई देखाएको थियो ।
बलिउड तथा ओटीटी क्षेत्र समेत उनको यात्रा अविस्मरणीय रह्यो — उनले अमेजन प्राइम भिडियोको लोकप्रिय शृङ्खला ८८‘पाताल लोक २’८८मा पनि अभिनय गरेका थिए, जसले उनलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि चिनाएको थियो । उनको निधनले नेपाली संगीत तथा फिल्म–उद्योगमा शोकको छायाँ छाएको छ । प्रशान्त तामाङको योगदानलाई सम्झँदै कलाकार र प्रशंसकहरूले सामाजिक सञ्जालमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया