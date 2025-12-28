काठमाडौं।
निर्वाचन आयोगले आज पुस १३ गते समानुपातिक निर्वाचनतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । यही फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि आयोगले पुस १३ र १४ गते समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारतर्फ बन्द सूची बुझाउन तोकिएको हो । कान्तिपथस्थित आयोगको परिसरमा स्थापित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारको बन्दसूचीका लागि तयारी पूरा गरेको हो । आवश्यक कागजात पूरा गरेर मात्रै समानुपातिकतर्फका उम्मदेवारको बन्दसूची बुझाउन दलहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले रीतपूर्वक बन्दसूची पेस गर्न आग्रह गर्नुभयो । जसअनुसार, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४ को नियम १४ र प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को दफा १३ ले तोकेबमोजिमको विधि, प्रक्रिया र प्रमाण कागजात पूरा गरेर रीत पु¥याएर उम्मेदवारको बन्दसूची तयार पार्न आयोगले आग्रह गरेको हो ।
साथै राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनका लागि तयार गरेको उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन कार्यक्रममा उल्लेख भएको समयभित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गरेपछि वा पेस गर्नुभन्दा अघि सम्बन्धित राजनीतिक दलले सर्वसाधारण सबैको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नसक्ने पनि आयोगले आवश्यक कागजात पूरा गरेर मात्रै समानुपातिकतर्फका उम्मदेवारको बन्दसूची बुझाउन दलहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
साथै राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनको लागि तयार गरेको उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन कार्यक्रममा उल्लेख भएको समयभित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गरेपछि वा पेस गर्नुभन्दा अघि सम्बन्धित राजनीतिक दलले सर्वसाधारण सबैको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्नसक्ने पनि आयोगले जनाएको छ ।
