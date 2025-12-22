सरकारले ल्याएको निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार्य हुँदैन: सचिव बस्नेत

काठमाडौँ।
नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले सरकारले ल्याएको निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
सिंहदरबारमा साेमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आयोजना गरेको विदेशमा बसेका नेपाली र अन्तर जिल्ला मतदानको बारेमा छलफलमा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेका बस्नेतले ठूला दलसँग एक्ला एक्लै संवाद गर्न कार्कीसँग सचिव बस्नेतले आग्रह गरेका हुन् । उनले अध्यादेशमा प्रतिनिधिसभाको मतपत्रमा दलहरूको चुनाव चिन्ह गोला प्रथाबाट राखिने भन्ने कुरा आएको भन्दै त्यो स्वीकार्य नहुने बताए।
अघिल्लो निर्वाचनको समानुपातिक मतका आधारमा दलको चुनाव चिन्ह मतपत्रमा राखिने व्यवस्था खारेज गरेको हो भने सरकारले चुनाव गराउन नचाहेको ठहरिने सचिव बस्नेतले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया