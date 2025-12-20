बन्डी घटनापछि अष्ट्रेलियामा राष्ट्रिय हतियार बाइब्याक योजना घोषणा

काठमाडौं ।
अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले बन्डी क्षेत्रमा भएको घातक गोलीकाण्डपछि समुदायमा हतियारको संख्या घटाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय स्तरको हतियार बाइब्याक योजना घोषणा गर्नुभएको छ।
क्यानबेरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संघीय सरकारले अतिरिक्त नयाँ, प्रतिबन्धित तथा अवैध हतियारहरू खरिद गरी नष्ट गर्ने राष्ट्रिय योजना स्थापना गर्ने बताउनुभयो।
यो योजना सन् १९९६ मा टास्मानियाको पोर्ट आर्थरमा भएको गोलीकाण्डपछि लागू गरिएको बाइब्याक योजनासँग मिल्दोजुल्दो हुने प्रधानमन्त्री अल्बानीजले स्पष्ट गर्नुभयो।
प्रतिक्रिया