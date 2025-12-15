मेरो कित्ता एमाले नै हो, कित्ताकाट नगर्नुस् : गोकुल बास्कोटा

काठमाडौँ।
नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले आफूलाई कित्ताकाट नगर्न आग्रह गर्दै आफ्नो कित्ता एमाले भएको बताएका छन्।
एमालेको ११औं महाधिवेशन स्थलमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता बास्कोटाले एमाले पार्टीले निर्माण गरेको जगभित्र र यसको अभ्यासभित्र प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा सामान्य भएको बताएका छन्। उनले पदीय कुरामा इच्छा आकांक्षाहरुमा मत मात्रै नमिलेको बताए।
आफू जन्ती र मलामी नै ईश्वर पोखरेल र केपी ओलीको नभएको समेत उनकाे भनाइ छ। एमालेको हरेक महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धाको अभ्यास भइरहेको नेता बास्कोटाले बताए।
