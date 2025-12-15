महानगरभित्रकाे १८ सय ५९ रोपनी सार्वजानिक जग्गा फिर्ता गराउने मेयर शाहकाे लक्ष्य

काठमाडौँ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले महानगरभित्रकाे १ हजार ८ सय ५९ रोपनी सार्वजानिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराउने लक्ष्य रहेकाे बताएका छन्।
महानगरले सोमबार टुँडिखेलमा आयोजना गरेको महानगर दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बाेधन गर्दै उनले यस्ताे बताएका हुन्। उनले २ खर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको उक्त जग्गा फिर्ता गराउने लक्ष्य राखेको बताए।उनले आफूहरु निर्वाचित भएर आएपछि २३ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको २ सय ८ रोपनी बढी सार्वजानिक जग्गा फिर्ता गरेको बताएका छन् । उनले सार्वजानिक जग्गा फिर्ता ल्याउने कार्यमा सबैको सहयोग रहने उनले अपेक्षा व्यक्त गरे। महानगरले २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार योजना सम्पन्न गरेको उनकाे भनाइ छ।
धुलोरहित कार्यक्रम अन्तर्गत ५५ वटा सडक सुधार र ६२ वटा चोकमा हाई मास लाईट जडान गरिएको उनले बताए। सडक बत्तीको गुणस्तर वृद्धि गर्न र रात्रिकालिन शहरी सौन्दर्य बढाउन ५ हजार ३ सय १८ वटा पोलमा १३ हजार ३ सय ४० वटा बत्ती राखेर शहरलाई उज्यालो बनाउन लागिएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। महानगरले करिब ९१ करोड लागत बराबरको सम्पदा संरक्षण काम गरिएको समेत मेयर शाहले बताए।
महानगरले १ हजार ८६ जना विपन्न नागरिकलाई उपचार गर्न सिफारिस गरेको र २ सय १० जनालाई निःशुल्क उपाचार गरिएको पनि मेयर शाहले बताएका छन् ।
