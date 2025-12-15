यी हुन् ओली प्यानलबाट पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धी

काठमाडौं।

नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशनका लागि दुई वटा प्यानलबिच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको प्यानल नै बनेर निर्वाचनमा होमिन लागेका हुन्।

पदाधिकारीदेखि सबै क्लस्टरका केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची तयार गर्ने क्रम जारी रहेको छ। ओलीपक्षबाट अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र महासचिवमा शंकर पोखरेलले उम्मेदवारी दिने भएका छन्। एमालेले जारी ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रको दोस्रो दिन आज नयाँ नेतृत्वका लागि उम्मेदवार मनोनयनका लागि फारम विवरण भइरहेको छ।

ओलीपक्षबाट क-कसले दिँदैछन् उम्मेदवारी ?

अध्यक्ष
केपी शर्मा ओली

उपाध्यक्ष
विष्णुप्रसार पौडेल
रामबहादुर थापा
गुरुप्रसाद बराल
प्रदीपकुमार ज्ञवाली
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

महासचिव
शंकर पोखरेल
उपमहासचिव
विष्णु रिमाल
रघुवीर महासेठ
भानुभक्त ढकाल

सचिवहरु
लेखराज भट्ट
छविलाल विश्वकर्मा
पद्माकुमारी अर्याल
खगराज अधिकारी
यामलाल कँडेल
डा. राजन भट्टराई
हिक्मतकुमार कार्की
शेरधन राई
महेश बस्नेत

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com