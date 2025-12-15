फ्यान चल्यो घामको धुपैमा

केह दो, होना था जोलगायतका करिब आधा दर्जन बलिउड गीत गाएका गायक उज्वल बाबुको नेपाली गीत फ्यान चल्यो घामको धुपैमा सार्वजनिक गरिएको छ। उज्वललाई गायनमा मेरो भ्वाइस युनिभर्स सिजन २ की प्रतियोगी गायिका जुनु प्रसाईंले साथ दिएकी छन्। रोमान्टिक शैलीको गीतमा प्रेमीले प्रेमीलाई अहिले माया देखाएर पछि धोका दिन नमिल्ने र जीवनभर साथ दिनुपर्ने आशय व्यक्त गरिएको छ। गीतमा शब्द, संगीत र एरेन्जमेन्ट बाबुल गिरीको छ।

गीतमाथि भिडियो पनि बनाइएको छ। गीतको भिडियोमा उदयराज गिरी र बिना राउतले अभिनय गरेका छन्। उदय र बिना रोमान्टिक प्रेम जोडीको रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। सुरेन्द्र बसेलको कोरियोग्राफी तथा निर्देशन रहेको भिडियोमा दिनेश पराजुलीको छाया“कन र राकेश दाहालको सम्पादन छ। भिडियो अनुराधा गिरी र मदन प्रसाईंले निर्माण गरेका हुन्। ७ वर्षदेखि भारतमा रहेर संगीतमा क्रियाशील उज्वलले थुप्रै हिन्दी गीतमा स्वर दिएका छन्।

