क्याटालोनियामा अस्पतालमा मास्क अनिवार्य, श्वासप्रश्वास संक्रमणमा बढोत्तरी

काठमाडौं ।

उत्तरपूर्वी स्पेनको क्याटालोनियामा क्याटालोनिया क्षेत्रले अस्पताल र स्वास्थ्य तथा आवासीय हेरचाह केन्द्रहरूमा अनिवार्य अनुहारको मास्क नियम पुनः लागू गरेको छ। क्याटालान स्वास्थ्य विभागका अनुसार, यो कदम क्षेत्रभर श्वासप्रश्वास संक्रमणको तीव्र बढोत्तरीको कारण गरिएको हो।

स्वास्थ्य अधिकारीहरूले प्रारम्भिक रूपमा यो उपाय १५ क्यालेन्डर दिनको लागि लागू हुने बताएका छन्। जुलाई २०२३ पछि स्पेनको कुनै भागमा अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा मास्क अनिवार्य गरिएको थिएन।

स्वास्थ्य संस्थानको निगरानी अनुसार, गत हप्तामा यस क्षेत्रमा फ्लू संक्रमण प्रति १ लाख मानिसमा १७२ बाट ३४९.५ पुगेको छ। यस वृद्धिले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सतर्क बनाएको छ र सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मास्क पुनः अनिवार्य गरिएको हो।

