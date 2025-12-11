इमरान खानका नजिक मानिने पूर्वआईएसआई प्रमुख फैज हमीदलाई १४ वर्षको जेल सजाय

काठमाडौं ।

पाकिस्तानको गुप्तचर संस्था आईएसआईका पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल (सेवानिवृत्त) फैज हमीदलाई सैन्य अदालतले १४ वर्षको कठोर कैद सजाय सुनाएको छ। हमीदलाई पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानका नजिक मानिँदै आएको छ।

पाकिस्तानी सेनाको जनसम्पर्क निकाय (आईएसपीआर) ले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, सेना ऐनअन्तर्गत १५ महिना लामो प्रक्रिया पूरा गरेपछि हमीदलाई अगस्ट १२, २०२४ मा मृत्युदण्ड सुनाइएको थियो। पछि पुनःसम्पूर्ण कानुनी परीक्षण सञ्चालन गर्दै डिसेम्बर ११ मा अदालतले सजाय १४ वर्ष कैदमा रूपान्तरण गरेको हो।

आईएसपीआरका अनुसार, हमीदमाथि राजनीतिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्नता, राज्यको हितविपरीत गोपनीयता ऐन उल्लङ्घन, सरकारी अधिकार तथा स्रोतको दुरुपयोग गर्दै नागरिकलाई हानि पुर्‍याएको लगायतका अभियोग प्रमाणित भएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “न्यायिक प्रक्रियाका सबै आवश्यक मापदण्ड पूरा गरिएको छ। अभियुक्तले आफ्नै रोजाइका वकिलमार्फत बचाउ प्रस्तुत गर्ने, र भविष्यमा उच्च फोरममा पुनरावेदन गर्ने अधिकार सुरक्षित राखेका छन्।”

फैज हमीद, जो आईएसआई प्रमुख रहँदा इमरान खान सरकारसँग अत्यन्त नजिक मानिन्थे, पछिल्लो समय पाकिस्तानमा शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक हस्तक्षेपका विषयमा आलोचना र विवादको केन्द्रमा रहेकासमेत थिए। बीबीसी

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com