कौडियापुल नजिक दाङको यात्रुबस दुर्घटना: २४ घाइते, ६ जनाको अवस्था गम्भीर

दाङ ।
डडेल्धुराबाट काठमाडौँतर्फ गइरहेको ना८ख ७४५५ नम्बरको यात्रुबस आज बिहान पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कौडियापुल नजिक दुर्घटनामा परेको ताजा जानकारी प्राप्त भएको छ। दुर्घटनामा घाइतेको संख्या प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख गरिएअनुसार २२ मात्र नभई २४ जना पुगेको छ। तीमध्ये ६ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको दाङका सुरक्षा निकायले जानकारी दिएको छ।
घटनाबारे प्राप्त ताजा तथ्यहरू:
• बस सडकबाट करीव १५ मिटर तल खसेको बताइन्छ। • चालकले अचानक नियन्त्रण गुमाएको सम्भावना प्रहरीले प्रारम्भिक रुपमा मानेको छ। • घाइतेहरूलाई लमही अस्पताल र कतिपयलाई थप उपचारका लागि दाङ देउखुरी अस्पतालमा रेफर गरिएको छ। • गम्भीर घाइते ६ जनालाई भने एम्बुलेन्समार्फत नेपालगञ्ज पठाइएको स्रोतले जनाएको छ।
उद्धार कार्य र ट्राफिक अवस्था: • प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा उद्धार कार्य सकिएको छ। • दुर्घटनापछि काहीबेर अवरुद्ध भएको सडक अहिले एकतर्फी सुचारु गरिएको छ। चालकको अवस्था र अनुसन्धान: • बस चालक पनि घाइते भएका छन् र उपचारमा रहेका कारण बयान लिन बाँकी छ। • प्रहरीले मदिरा सेवन, गति, ब्रेक फेललगायत कारण–कार्यकारणको अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
प्रतिक्रिया