देशभर सामान्य मौसम, गण्डकीका हिमाली भू-भागमा हल्का वर्षा–हिमपातको सम्भावना

काठमाडौँ ।

हाल देशभर कुनै उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली सक्रिय नरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बिहान कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली र अन्य क्षेत्रमा मुख्यतः सफा मौसम रहेको उल्लेख गरिएको छ।

दिउँसो सुदूरपश्चिमसहित कोशी, गण्डकी र कर्णालीका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ भने अन्य क्षेत्रमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ।

राति गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी–हिमाली भूभागमा बदली रहने र गण्डकीका हिमाली क्षेत्रका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षासहित हिमपात हुन सक्ने सम्भावना महाशाखाले जनाएको छ।

