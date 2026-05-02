इरानले पाकिस्तानमार्फत अमेरिकालाई नयाँ प्रस्ताव पठायो

काठमाडौं ।
इरानले अमेरिकासँग वार्ता अघि बढाउन पाकिस्तानमार्फत नयाँ प्रस्ताव पठाएको जनाएको छ। सरकारी सञ्चारमाध्यमले प्रस्तावको विवरण सार्वजनिक नगरे पनि करिब ४० दिनको द्वन्द्वपछि भएको युद्धविरामपछि वार्ता अझै अघि बढ्न सकेको छैन।
यसबीच अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा नाकाबन्दी जारी राखेको छ भने इरानले होर्मुज जलमार्गमा जहाज आवतजावत सीमित बनाएको छ।
कूटनीतिक प्रयासस्वरूप इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले साउदी अरब, कतार, टर्की, इराक र अजरबैजानका समकक्षीसँग छलफल गर्दै युद्ध अन्त्यका उपायबारे कुराकानी गरेका छन्।
