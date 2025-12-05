पूर्व प्रहरी हवलदारको बीभत्स हत्या प्रकरणमा फरार प्रतिवादी १२ वर्षपछि पक्राउ

लमजुङ।
लमजुङको बेसीशहर नगरपालिका–२ भकुन्डेमा पूर्व प्रहरी हवलदार ४५ वर्षीया सिता कँडेलको हत्या गरेको आरोपमा फरार रहेका बुद्धिराम दराई १२ वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। शुक्रबार रूपन्देहीको बेलहिया क्षेत्रमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) र प्रहरी टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङ बुझाएको हो।
घरमा ताला, दुर्गन्ध फैलिएको सूचना
मिति २०८१ चैत ३१ गते करिब ३:३० बजे स्थानीयवासीले सिता कँडेलको घर बाहिरबाट ताला लागेको र घरभित्रबाट दुर्गन्ध आउन थालेको भन्दै प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। प्रहरी टोलीले जब घरको सुत्ने कोठा खोलेर अनुसन्धान गर्यो, कँडेलको शव बक्स पलङमा बिछ्याइएको बिस्तरामुनि त्रिपालले बेरिएको अवस्थामा फेला परेको थियो।
घटना निकै योजनाबद्ध र बीभत्स भएको प्रारम्भिक निष्कर्षसँगै CIB बाट विशेष टोली लमजुङ खटाइएको थियो। प्राविधिक विश्लेषण, स्थलगत अनुसन्धान र सुत्केरी विवरणहरू जुटाउँदै जाँदा यो हत्यामा जिल्ला चितवन, रत्ननगर–६ घर भएका ४७ वर्षीय बुद्धिराम दराई संलग्न रहेको प्रमाण पुष्टि भयो।
पहिले पनि हत्या: जन्मकैद सजाय भुक्तानको क्रममा कँडेलसँग परिचय
दराईविरुद्ध यसअघि पनि हत्या मुद्दामा जन्मकैदको फैसला भइसकेको खुलेको छ।
मिति २०६७ कार्तिक १३ गते गोरखा फिनाम–५ निवासी ५३ वर्षीया चिनिमाया पाण्डेलाई, आफ्नी छोरी मनुकासँग (सम्झना पाण्डे) को विवाह सम्बन्धी विवादका क्रममा, दराईले घाँटी थिचेर निर्मम हत्या गरेका थिए।
उक्त मुद्दामा गोरखा जिल्ला अदालतले २०६८ असार २० गतेदराईलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो।
सजाय भुक्तानकै क्रममा दराईको मृतक सिता कँडेलसँग भिमफेदी कारागारमा परिचय र सम्बन्ध बनेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। कारागारबाट निस्किएपछि उनी फरार भएका थिए।
लमजुङ अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी, १२ वर्षपछि सीमा क्षेत्रमा समातियो
सिता कँडेलको हत्या अनुसन्धानका क्रममा लमजुङ जिल्ला अदालतले २०८२ वैशाख १५ गते दराईविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। प्रहरीको खोजी, सूचनाको आधार, मोबाइल ट्र्याकिङ र निगरानीका कारण उनी अन्ततः १२ वर्षपछि रूपन्देहीको बेलहिया नाकामा पक्राउ परे।
उनीलाई हाल लमजुङ प्रहरीको नियन्त्रणमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
प्रहरीका अनुसार यो प्रकरण निकै जटिल र बहुआयामिक भएकाले घटनाको कारण, योजना, आर्थिक वा व्यक्तिगत सम्बन्ध, तथा सहयोगी संलग्नता जस्ता पक्षमा विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइनेछ।
