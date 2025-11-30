एनपीएल : काठमाडाैं गोर्खाजकाे चौथो जित, कर्णाली याक्स ५ विकेटले पराजित

काठमाडौँ।
जारी दाेस्राे संस्करणकाे सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेटमा काठमाडाैं गोर्खाजले चौथो जित निकालेकाे छ।
कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा आइतबार साँझ भएकाे खेलमा काठमाडाैंले कर्णाली याक्सलाई ५ विकेटले पराजित गरेकाे हाे। कर्णालीले दिएको १ सय ५० रनको लक्ष्य काठमाडाैंले १८ ओभरमा ५ विकेट गुमाएर पूरा गरेकाे छ। काठमाडाैंकाे जितमा विदेशी ब्याटरले संयमित ब्याटिङ गरेका थिए। जेरार्ड एरास्मस र जोन सिम्पसोनले ८६ रनको उत्कृष्ट साझेदारी गर्दै काठमाडाैंलाई जितको बाटो देखाएका हुन् ।
जोन ४१ रनमा आउट हुँदा जेरार्ड ४३ रनमा अविजित रहेका थिए । वेन चाल्र्सवर्थ ३४, मिलिन्द कुमार १५, आकाश त्रिपाठी ८ र रसिद खान ० रनमा आउट भएका थिए । बलिङमा कर्णालीका नन्दन यादवले ३ र पवन सर्राफले एक विकेट लिएका हुन् ।
योसँगै एनपीएलमा काठमाडाैंले ६ खेलमा चौथो जित दर्ता गरेको छ। कर्णालीले भने चौथो हार बेहोरेको हाे। ५ खेलमा कर्णालीले एक मात्र जित निकालेको छ।
प्रतिक्रिया