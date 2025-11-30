आगामी निर्वाचनका लागि देशभर १६८ नयाँ मतदानस्थल थपिए, ९३ खारेज

काठमाडौँ।
आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन–२०८२ लाई व्यवस्थित र मतदातामैत्री बनाउन निर्वाचन आयोगले देशभरका मतदानस्थलहरूको व्यापक पुनरावलोकन गरेको छ। आयोगको आइतबारको निर्णय अनुसार १६८ नयाँ मतदानस्थल थप गरिएका छन् भने ९३ मतदानस्थल खारेज गरिएको छ।
यो समायोजनसँगै साविकका १०,८९२ मतदानस्थलमा खुद ७५ मतदानस्थल थपिँदै देशभर कुल मतदानस्थल संख्या १०,९६७ पुगेको आयोगले जनाएको छ।
पुनरावलोकनका क्रममा मतदानस्थलका नाम तथा ठेगाना सम्बन्धी त्रुटि सच्याउने, मतदातालाई पायक पर्ने स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, जिर्ण वा प्रयोगमा नरहेका स्थान हटाउने, तथा आवश्यकताअनुसार नजिकैका अन्य मतदानस्थलसँग समायोजन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ।
आयोगले यस कार्यमा सहकार्य र समन्वय गर्ने वडा, जिल्ला तथा केन्द्रीय तहका समितिहरू, साथै सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
