रास्वपा र विवेकशील साझाबीच एकता, पाँच बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर

काठमाडौँ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र विवेकशील साझा पार्टीबीच औपचारिक रूपमा एकता घोषणा गरिएको छ। शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा दुवै दलका शीर्ष नेताहरूले एकीकरणसम्बन्धी पाँच बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरे।
रास्वपातर्फबाट कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्लेले हस्ताक्षर गरेका थिए। सोही कार्यक्रममध्ये विवेकशील साझाका पक्षबाट अध्यक्ष समीक्षा बाँस्कोटा र उपाध्यक्ष प्रकाशचन्द्र परियारले सहमतिमा हस्ताक्षर गरे।
हस्ताक्षरपछि नेताहरूले मञ्चको साइडमा राखिएको प्रतीकात्मक ‘घण्टी’ बजाउँदै एकताको औपचारिक घोषणा गरेका थिए।
