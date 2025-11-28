खुल्ला सीमानाका कारण हुनसक्ने पशु तथा कृषिजन्य पदार्थहरुको अवैध ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न    

काठमाडौँ।
अन्तरदेशीय खुल्ला सीमानाको कारण हुनसक्ने पशु तथा कृषिजन्य पदार्थको अवैध ओसारपसार नियन्त्रण एवं नियमन सम्बन्धी सरोकारवाला निकायहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हल्चोक, काठमाडौँमा शुक्रबार सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालको प्रमुख आतिथ्यमा सो अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कायक्रममा महानिरीक्षक अर्यालले अन्तरदेशीय सीमा क्षेत्रमा हुने पशु तथा कृषिजन्य पदार्थको अवैध ओसारपसारले देशको आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको चर्चा गर्दै सीमामा परिचालित सुरक्षाकर्मी तथा सरोकारवाला निकायले समेत सम्बद्ध निकायहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरी सीमामा हुने अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।
उनले सीमा नाकामा हुने अवैध गतिविधि तथा ओसारपसारमा संलग्न सम्बन्धी सूचना समयमा नै प्राप्त गर्न सीमा क्षेत्रको समुदायस्तरमा सूचक तयार गरी कार्य गर्न जरुरी रहेको बताउदै राजश्व छली भएमा देशको लागि आर्थिक रुपमा हुने क्षति, रोगजन्य तथा स्वास्थ्यमा असर पर्ने विषादीयुक्त कृषिजन्य सामाग्री प्रयोगमा रोक तथा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिन आवश्यक छ भन्ने लगायतका विषयमा समेत सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्न जरुरी रहेको बताए।
महानिरीक्षक अर्यालले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध ओसारपसार नियन्त्रण कार्यमा एकले अर्कोलाई दोष लगाएर पंक्षिनु भन्दा पनि आपसी समन्वय र सहकार्य गरी अवैध ओसारपसार र चोरीनिकासीलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने सकारात्मक भावना लिएर इमान्दारिताकासाथ कार्य गर्न सकियो भने राजश्व बृद्धिमा समेत थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा सीमा सुरक्षा विभागका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक गणेशबहादुर ठाडा मगरले खुल्ला सीमानाका कारण हुने अवैध क्रियाकलाप तथा गतिविधिलाई न्यूनिकरण, रोकथाम तथा ओसारपसारलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेशस्तरमा समेत यस्ता कार्यक्रम संचालनको लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग आपसी समन्वय तथा सहकार्य गर्दै अगाडी बढ्नुपर्ने बताए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पशु सेवा विभाग हरिहरभवन ललितपुरका महानिर्देशक डा.रामनन्दन तिवारीले अन्तरदेशीय खुल्ला सीमानाका कारण पशु तथा कृषिजन्य पदार्थको अवैध ओसारपसारको नियन्त्रण एवं नियमन, कृषी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, अवैध ओसारपसारले कृषि बजार क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभाव, समस्या र चुनौतीका बारेमा प्रस्तुतीकरण मार्फत जानकारी गराउनुहुँदै अवैध चोरीपैठारी तथा निकासीले देशको आर्थिक क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर पारेको र यसको समाधानको लागि सरोकालवाला निकायको भूमिका समेत उत्तिकै महत्वपूर्ण रहने चर्चा गरे ।
गृह मन्त्रालयका सह–सचिव आनन्द काफ्लेले सीमानाकाबाट हुने अवैध ओसारपसार नियन्त्रण तथा रोक लगाउने कार्यमा अन्तरनिकाय बीच आपसी समन्वय र सहकार्य गरी सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
प्लान्ट क्वारेनटाईन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र हरिहर भवन ललितपुरका बरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत प्रकाश पौडेलले सीमामा परिचालित सम्बद्ध निकायहरुलाई प्रविधि, स्रोतसाधन तथा भौतिक पूर्वाधारको समेत उपलब्धता गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
वाणिज्य आपुर्ती तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशन विनोद प्रसाद उपाध्यायले सीमा नाकामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप मान्यता प्राप्त विलविजक नभएका सामानको चेकजाँच गरी अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न सरोकारवाला निकाय तदारुकतासाथ लाग्नुपर्ने बताए ।
भन्सार विभाग त्रिपुरेश्वरका निर्देशक ज्ञानेन्द्र ढकालले क्वारेन्टाईनको लागि दक्ष जनशक्ति तथा प्रविधिको उचित व्यवस्थापन गरी विषादी तथा रोगजन्य र पशु तथा कृषिजन्य पदार्थको अवैध ओसारपसार नियन्त्रणमा सचेतना बृद्धि र क्वारेन्टाईन गर्नुपर्ने वस्तुहरुलाई सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला तथा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक मनिष थापाले स्वागत मन्तव्यको क्रममा सीमा सुरक्षा जस्तो संवेदनशिल जिम्मेवारी निर्वाहमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल परिचालित हुँदै आईरहेको र खुल्ला सीमानाको कारण हुनसक्ने अवैध ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धमा नियमित छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आईरहेको बताए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न व्यावसायी संघका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरुले खुल्ला सीमानाको कारण हुनसक्ने पशु तथा कृषिजन्य पदार्थको ओसारपसार नियन्त्रण र व्यावसायमा देखिएका समस्या तथा समाधानको विषयमा आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
सीमा सुरक्षा सम्बन्धित कुनै पनि जानकारी दिन र लिनको लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोल फ्रि नम्बर १११४ र हटलाईन नम्बर ९८५१२६०७३० मा सम्पर्क गनुहुँन समेत अनुरोध गरिएको छ ।
कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक, उद्योग विभागका निर्देशक लगायत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौंका पदाधिकारीहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिक्रिया